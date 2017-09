Au început înscrierile pentru cel mai mare hackathon pe teme de sănătate din România

Tweet on Twitter

Organizatorii ”Hacking Health Romania” au dat startul înscrierilor pentru cel mai important hackathon pe teme de sănătate din Europa Centrală și de Sud-Est.

Începând din această lună, specialiştii IT care doresc să își prezinte ideile inovatoare, care pot avea un impact pozitiv asupra sistemului medical din România, au la dispoziție un formular de înscriere pe site-ul oficial al evenimentului, http://health-hackathon.ro.

Evenimentul ”Hacking Health Romania” se va desfășura în București în perioada 28-29 octombrie 2017 și se adresează specialiștilor din domeniul IT (arhitecți de software, dezvoltatori și tineri antreprenori, studenți ai facultăţilor de profil), precum și experților din sănătate.

Termeni și condiții pentru înscriere

Înscrierile persoanelor doritoare să participe în cadrul hackathonului au loc până pe data de 8 octombrie 2017. Pentru selecția participanților se vor avea în vedere următoarele trei criterii:

• Trimiterea ideii de proiect odată cu înscrierea (condiție obligatorie);

• Calificările profesionale și aptitudinile tehnice;

• Interesul arătat pentru domeniul e-health și/sau al sănătății.

Candidaţii selectaţi să participe în cadrul health hacktahon vor fi anunțați de organizatori prin e-mail, până la data de 14 octombrie 2017.

În competiție pot fi înscrise idei de produse sau de servicii digitale din domeniul sănătății, cum ar fi: aplicații care conectează personalul medical și comunitățile izolate, rurale, cu ajutorul telemedicinei; instrumente pentru screening online; platforme care pot creşte gradul de conștientizare despre afecțiuni precum tuberculoza multidrog rezistentă, cancer, HIV, soluții cu impact asupra sănătăţii mintale, inclusiv programe de suport pentru pacienți și monitorizarea feedbackului pacienților în timp real; programe care promovează prevenția sanitară și un stil de viață sănătos, educația sanitară în școli, creșterea utilizării dispozitivelor medicale în combaterea obezității și proiecte prin care poate fi facilitată instruirea și educația personalului medical

Juriul hackathon-ului va fi format din experți recunoscuți în domeniile IT și sănătate, alături de reprezentanți ai companiilor cu renume din sectorul tech. Membrii juriului vor mentora echipele pe parcursul evenimentului și vor alege, la final, trei proiecte câștigătoare. Fiecare dintre acestea va primi, din partea Johnson&Johnson Romania, finanțări pre-seed în valoare de 5.000 de dolari pentru dezvoltare și implementare.

Competiția este organizată de Smart Everything Everywhere (SEE) și compania Johnson&Johnson Romania. Ambasada Statelor Unite ale Americii în România şi Camera de Comerţ Americană în România (AmCham Romania) sunt parteneri ai „Hacking Health Romania”. Costurile pentru transportul şi cazarea acestora vor fi acoperite de către Johnson&Johnson Romania