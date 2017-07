Atenție! Operatorii pot comercializa abonamente și cartele preplătite fără acces la roaming

Introducerea noilor prevederi europene, Roam like at home, prin care utilizatorii pot consuma minutele, mesajele și MB sau GB de internet mobile naționale chiar și atunci când sunt în afara țării a creat foarte multă agitație.

Dar nu este momentul să ne relaxăm complet, pentru că potrivit Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) operatorii pot comercializa abonamente sau cartele preplătite fără acces la servicii în roaming, ale căror resurse (minute/SMS-uri/MB/GB) pot fi utilizate doar pe teritoriul României. Utilizatorii care doresc acces la servicii în roaming trebuie să aibă activat un plan tarifar cu roaming inclus.

Planuri tarifare fără roaming

Operatorii mobili pot să ofere planuri tarifare (abonamente ori cartele preplătite) fără acces la servicii în roaming. Aceste planuri tarifare se adresează utilizatorilor care nu doresc să utilizeze serviciile de telefonie mobilă și atunci când călătoresc în afara României, preferând să beneficieze de resurse naționale la prețuri avantajoase.

Utilizatorii de planuri tarifare fără roaming care doresc acces la acest serviciu pot să își schimbe planul tarifar cu unul cu roaming inclus sau să își achiziționeze un plan tarifar suplimentar, cu roaming inclus. Schimbarea planului tarifar sau a altor clauze se poate efectua conform prevederilor din contract sau pe baza negocierii directe cu furnizorul.

Trecerea de la un plan tarifar fără roaming la unul cu roaming presupune, de regulă, creșterea prețului, dar și a resurselor incluse, astfel că poate conduce la începerea unei noi perioade minime contractuale.

Toate planurile tarifare cu serviciul de roaming activat beneficiază de „roam like at home” în UE/SEE. Totodată, utilizatorii finali pot alege din oferta operatorului o modalitate alternativă de tarifare a serviciului de roaming, în locul „roam like at home”.

Ce, cum şi unde reclami

Dacă operatorul tău nu îți respectă drepturile de utilizare a serviciului de roaming în spațiul UE/SEE, poți face o sesizare către ANCOM, urmând pașii descriși aici.