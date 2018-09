ASUS Republic of Gamers anunță parteneriatul cu Activision pentru Call of Duty: Black Ops 4

ASUS Republic of Gamers (ROG) anunță parteneriatul cu Activision pentru anticipata lansare a jocului Call of Duty: Black Ops 4 pentru PC. Începând din 10 septembrie 2018 și până pe 12 octombrie 2018, ROG va fi primul furnizor digital al licențelor bundle pentru jocul Call of Duty: Back Ops 4.

“Suntem mai mult decât încântați să colaborăm cu ASUS Republic of Gamers într-un mod fără precedent pentru Black Ops 4”, spune Ander Nickell, directorul pentru parteneriate din cadrul Activision. “Echipele noastre de dezvoltare au lucrat din greu, realizând cel mai bun joc Call of Duty pentru PC. ASUS ROG împărtășește acest angajament față de comunitate, astfel că a fost ceva natural să aducem împreună mărcile noastre pentru a le oferi fanilor ceva cu adevărat special.”

“ASUS Republic of Gamers și Activision s-au bucurat de mari succese de-a lungul mai multor ani, pe segmentele lor de piață, și suntem încântați să lucrăm împreună,” a spus Vivian Lien, Head of Global Marketing for Gaming în cadrul Republic of Gamers și Chief Marketing Officer la ASUS North America. “ROG oferă în mod constant o experiență excelentă în domeniul jocurilor prin colaborarea strânsă cu partenerii și editorii, atât în ceea ce privește tehnologia, cât și pe partea de afaceri. Am colaborat cu echipele eSports pe care le sponsorizăm, obținând o perspectivă unică pentru a oferi performanțe de vârf și inovații în domeniul jocurilor. Și, în mod similar, am colaborat îndeaproape cu Activision pentru a integra tehnologia noastră de iluminare RGB, AURA Sync, în cea mai recentă versiune a Call of Duty, pentru a îmbunătăți în continuare desfășurarea jocului. Acum suntem încântați să livrăm produsele eligibile ROG împreună cu unul dintre cele mai anticipate titluri ale anului, Call of Duty: Black Ops 4 pentru PC”.

ROG a lucrat cu Activision pentru a integra capacitățile de personalizare și efectele AURA Sync în Call of Duty: Black Ops 4 pentru PC acolo unde există dispozitive compatibile. AURA Sync coordonează culorile și efectele cu produsele compatibile iluminate RGB, cum ar fi desktopuri, căști, tastaturi, plăci de bază, notebook-uri și mouși, alături de altele, facilitând personalizarea și setarea jocului pentru un aspect consistent și o senzație care reflectă personalitatea jucătorului sau senzația din joc. Odată cu integrarea AURA Sync în Call of Duty: Black Ops 4, acțiunea din joc declanșează efectele luminoase RGB pentru a îmbunătăți gameplay-ul, reflectând intensitatea jocului prin calculatorul și perifericele utilizatorului, creând o experiență mai captivantă.

ROG și Call of Duty: Black Ops 4 Bundle

Clienții care cumpără un produs eligibil în perioada promoției, începând cu 10 septembrie, vor primi acces la versiunea Digital Standard Edition a jocului. Pentru informații actualizate, incluzând lista de produse eligibile pentru pachetul Call of Duty: Black Ops 4, linkurile magazinelor și informațiile de compensare, vă rugăm să accesați: http:/www.ROGxBO4.com.

În privința sistemelor ASUS ROG eligibile, acestea reunesc laptopurile echipate cu sistem de operare Windows și placă video începând de la Nvidia GeForce GTX1060: ROG ZEPHYRUS (Seria GX), ROG ZEPHYRUS (Seria GM), ROG G703, ROG STRIX GL703, ROG STRIX GL704, ROG STRIX GL504 și desktop PC-urile: ROG STRIX GL 12, ROG G21.