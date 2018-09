ASUS anunță serie ZenBook, cu cele mai compacte laptopuri din lume

Tweet on Twitter

ASUS anunță cele mai noi laptopuri ultraportabile premium, ZenBook și ZenBook Flip, echipate cu procesoare Intel Core din generația a opta. Noua linie urmează spiritul “In Search of Incredible” (“În Căutarea Incredibilului”) al mărcii ASUS, seriile ZenBook fiind prezentate sub tema “Unleash Your Creative Power” (“Dezlănțuie-ți forța creativă”).

Printre noile produse anunțate se numără ZenBook 13 (UX333), ZenBook 14 (UX433) și ZenBook 15 (UX533) – cele mai compacte laptopuri de 13.3 inci, 14 inci și 15.6 inci din lume – alături de modelele convertibile ZenBook Flip 13 (UX362) și ZenBook Flip 15 (UX562). Pe lângă acestea, au mai fost anunțate modelele ZenBook S (UX391FA), ce vin acum cu o autonomie de până la 20 de ore și noul PC all-in-one Zen AiO 27 (Z272), care prezintă un sistem aflat în baza sa.

Eric Chen, Vicepreședinte corporate al ASUS a declarat: “În ultimii treizeci de ani, ASUS a livrat în permanență produse inovatoare, cu scopul de a oferi o viață digitală plină de bucurii. Dorința noastră este de a le oferi tuturor șansa de a-și dezlănțui forța creativă prin inovații ce combină stilul și eleganța cu tehnologia de vârf.”

“Suntem încântați că am colaborat îndeaproape cu ASUS pentru incredibila gamă de PC-uri echipate cu cele mai recente procesoare Intel Core din generația a opta”, a spus Chris Walker, Vicepreședinte al Client Computing din cadrul Intel. “Optimizate pentru conectivitatea integrată Wi-Fi Gigabit și oferind performanțe incredibile, cu experiențe vocale îmbunătățite, toate în timp ce furnizează un nivel uimitor al autonomiei, noile procesoare mobile Intel Core, din generația a opta, se potrivesc perfect cu noua linie de ultraportabile premium ZenBook.”

ZenBook 13/14/15: Cele mai compacte laptopuri din lume

ZenBook 13, 14 și 15 introduc ecranul ASUS NanoEdge, cu ramă foarte subțire pe toate cele patru laturi. Designul încorporează mecanismul ErgoLift, ce permite înclinarea tastaturii pentru utilizarea mai confortabilă, și oferă fiecărui laptop cea mai redusă amprentă din clasa sa. ZenBook 13 și 14 introduc o nouă tastatură numerică, exclusivă, NumberPad, ce constă într-un keypad tactil, iluminat LED, integrat în touchpad.

Noile modele dispun de o gamă completă de componente de înaltă performanță, inclusiv cel mai recent procesor quad core Intel Core i7, cu integrare Wi-Fi Gigabit, optimizat pentru standardul Intel Wireless-AC 9560 și grafică ce urcă în gamă până la NVIDIA GeForce GTX 1050 Max- Q.

ZenBook Flip 13/15

ZenBook Flip 13 și 15 sunt laptopuri convertibile de 13.3 și 15,6 inci, cu 10% mai mici decât modelele precedente, fiind cele mai compacte din lume. Concepute pentru a fi flexibile, puternice și portabile, ZenBook Flip 13 și 15 dispun de ecrane NanoEdge fără ramă pe cele patru laturi, cu raport ecran/corp de 90%. Ambele modele oferă autentificare prin recunoaștere facială cu Windows Hello, iar ZenBook Flip 13 dispune de noul NumberPad, un touchpad cu două funcții.

ZenBook Flip 15 și 13 au la bază cele mai noi procesoare Intel Core i7, ce integrează Wi-Fi Gigabit, optimizat pentru Intel Wireless-AC 9560, iar ZenBook Flip 15 adaugă grafica NVIDIA GTX 1050 Max-Q de înaltă performanță și panoul validat PANTONE pentru acuratețea cu care reproduce culorile. Ambele modele au camere concepute în mod special pentru a fi utilizate cu aplicațiile de realitate virtuală, ce le permit utilizatorilor să interacționeze cu obiectele virtuale 3D într-o lume fizică.

ScreenPad evoluat: Noi funcții și caracteristici

ASUS a lansat un nou set de aplicații actualizate pentru ScreenPad, touchpad-ul inteligent de pe ZenBook Pro 15. Noile aplicații – Adobe Sign, Handwriting și SpeechTyper – adaugă noi funcționalități și funcții la ScreenPad. Aplicația actualizată ASUS Sync facilitează integrarea smartphone-ului cu ZenBook Pro, în timp ce modul Extender Mode transformă ScreenPad într-un monitor Windows secundar. Noile aplicații și update-urile sunt disponibile pentru a fi descărcate prin intermediul meniului de setări ScreenPad. Un tutorial online, care vă prezintă principalele caracteristici și funcții, este disponibil la adresa https://www.asus.com/ScreenPad-Tutorial.

ZenBook S (UX391FA): Autonomie de 20 de ore

ZenBook S (UX391FA) este un laptop ultraportabil premium, de 13,3 inci, cu Windows 10, echipat acum cu componente mai eficiente energetic, care împing autonomia până la 20 de ore, alături de cele mai noi procesoare Intel Core din generația a opta. Aceste noi îmbunătățiri fac din ZenBook S o alegere mai atrăgătoare pentru utilizatorii aflați în mișcare, oferindu-le portabilitate fără efort, performanță și conectivitate fără compromisuri, combinate cu durabilitate la standarde militare (MIL-STD-810G).

Zen AiO 27

Conceput pentru creatorii și profesioniștii din domeniul graficii, Zen AiO 27 are un design nou, găzduind toate componentele sistemului în baza sa și nu în spatele ecranului: această abordare îmbunătățește răcirea, facilitând upgrade-ul și permițând subțierea carcasei ecranului. Specificațiile includ un procesor Intel Core i7 din generația a opta și grafica NVIDIA GeForce GTX 1050. Zen AiO 27 dispune, de asemenea, de încărcare wireless Qi integrată în bază pentru reîncărcarea dispozitivelor mobile.

Zen AiO 27 are un ecran 4K UHD NanoEdge cu diagonala de 27 de inci, validat PANTONE, cu acoperire de 100% a spectrului de culoare sRGB și o acuratețe de reproducerea a culorilor Delta-E mai mică de 3.0, pentru efecte vizuale desprinse parcă din realitate.

Produsele ASUS, prezentate mai sus, vor fi disponibile pe piața locală începând cu trimestrul al patrulea din acest an.