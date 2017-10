Apple va lansa cel puțin două telefoane în 2018 și le-a dat deja nume de cod

Tweet on Twitter

Se pare că Apple a început să-și facă planuri pentru 2018, iar seria de iPhone-uri de anul viitor, care cel mai probabil se va numi direct iPhone 9, va fi formată din cel puțin 2 modele care și-au primit deja numele de cod.

Unul dintre ele se numește ”Lisabona”, iar celălalt ”Hangzhou” (capitala și cel mai populat oraș al provinciei chineze Zhejiang). Este posibil ca Lisabona să fie iPhone 9, iar Hangzhou să fie varianta modelului iPhone 9 Plus, ținând cont de diferența în ceea ce privește populația celor două orașe folosite pe post de nume de cod. Lisabona are 2,7 milioane de locuitori, iar Hangzhou are o populație 7,9 milioane de locuitori. Dacă ne-am referi și la zonele metropolitane ale acestor două orașe, diferența este de 2,8 milioane la 21,5 milioane de locuitori, în favoarea orașului chinez.

Cei de la Macotakara susțin că prețurile vor ceva mai mici, în medie cu aproximativ 90-100 de dolari. Nu este cine știe de reducere, pentru că acestea vor împrumuta multe din funcțiile și caracteristicile modelului iPhone X, care în SUA are un preț recomandat de 999 de dolari, iar în afara SUA în unele piețe, prețurile trec lejer de pragul de 1.500 de dolari.