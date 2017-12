Apple își cere scuze pentru că a încetinit intenționat modele mai vechi de iPhone, dar clarifică și niște aspecte

Tweet on Twitter

Cazul iPhone-urilor a căror performanță a fost redusă de cei de la Apple în mod intenționat pentru a preveni închiderea neașteptată a telefoanelor și pentru a prelungi viața bateriei a făcut deja înconjurul lumii.

Compania a confirmat oficial această practică, după ce tot mai multe zvonuri indicau această măsură luată de Apple, în cazul telefoanelor cu baterii ”îmbătrânite”. Apple a încercat să mențină discreția în legătură cu această practică, lucru care i-a înfuriat pe majoritatea utilizatorilor de iPhone.

Cel puțin în SUA au fost mulți utilizatori care s-au plâns fie pe blog-uri, forumuri sau rețelele de socializare, fie s-au plâns direct companiei sau operatorilor de telecomunicații de unde au cumpărat telefoanele, iar unii chiar au dat în judecată compania.

Intențiile celor de la Apple nu au fost rele, dar maniera în care a operat a deranjat mulți utilizatori. Aceștia din urmă spun că Apple ar fi trebuit măcar să-i informeze despre acest lucru. Unii ar fi preferat să fie întrebați în avans dacă sunt de acord cu măsura luată de Apple de a încetini telefoanele mai vechi.

Oricum, în mijlocul acestui scandal, cei de la Apple au publicat o nouă poziție oficială, în care își cere scuze fanilor care s-au simțit dezamăgiți, dar a ținut să clarifice și anumite aspecte, pe care compania le consideră că au fost interpretare greșit.

”Am primit multe plângeri din partea clienților noștri legate de modul în care am administrat nivelul performanței iPhone-urilor cu baterii învechite și legate de modul în care am comunicat în această perioadă în legătură cu acest subiect. Știm că unii dintre voi simt că Apple ia dezamăgit. Be cerem scuze”, se arată în poziția oficială a companiei.

Dacă compania continuă și spune că mult aspecte au fost interpreta în mod eronat în legătură cu această practică și ar dori să le clarifice.

”Cel mai important, niciodată nu am făcut și nu vom face vreodată ceva pentru a scurta durata de viață de produselor noastre, nici nu vom afecta experiența de utilizator pentru a-i determina pe clienții noștri să cumpere cele mai noi produse. Scopul nostru a fost dintotdeauna acela de a crea produse pe care clienții noștri să le iubească, și am făcut iPhone-urile să funcționeze pe o perioadă pe cât se poate de îndelungată”, au declarat reprezentanții Apple, pe site-ul oficial al companiei.

Compania a mai oferit și câteva detalii tehnice despre îmbătrânirea bateriilor și despre măsurile de prevenire a închiderilor neașteptate a modelelor mai vechi de telefoane iPhone, dar explicațiile sunt destul de lungi, așa că dacă doriți, aici găsiți poziția oficială integrală a celor de la Apple.