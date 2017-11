Apple, după succesul cu FaceID: Nu am eșuat să integrăm TouchID în ecran, pentru că nici n-am încercat

Cei de la Apple simt că au dat lovitura cu FaceID-ul. Este încă devreme, dar cred că va fi greu de demonstrat că poate fi ”păcălit”. Cel puțin, nu prin metode simple. Așa că acum își permit să fie mai puțin modești.

Senior vice-președintele diviziei de inginerie de la Apple, Dan Riccio, declară acum că zvonurile legate de intențiile Apple de a introduce un senzor de amprentă sub display au fost greșite și că nu nici nu s-a pus problema ca Apple să eșueze.

”Am auzit că au fost ceva zvonuri că am am reușit să face TouchID-ul să meargă sub display. Când am văzut cum o să funcționeze FaceID, încă din primele faze, ne-am dat seama că va funcționa cu succes și că va fi un produs cu care să revoluționăm piața și ne-am pus toți banii pe el. Am crezut de la bun început că este cea mai bună decizie. Așa că nu ne-am mai pierdut timpul încercând să integrăm senzorul de amprentă în display sau să-l punem pe lateral sau pe spatele telefonului, lucru pe care l-am fi făcut în ultima clipă dacă FaceID nu funcționa, care s-a dovedit a fi un sistem de înaltă calitate”, a declarat Riccio.

Acum că FaceID a merge bine, nu mai avem ce să spunem. Sunt curios dacă FaceID nu funcționa cum trebuie, ce decizie ar fi luat Apple? Ar fi mers pe TouchID integrat în display? Ar fi reușit unde alții au eșuat? Din păcate nu voi afla niciodată. Pentru că în mod clar, Apple nu mai are interes pentru senzorii de amprentă, de niciun fel.