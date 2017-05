Apple ar putea renunța la producția de iPad Mini

Tweet on Twitter

În 2012, lansarea unui iPad Mini a părut o decizie bună, iar vânzările au confirmat această decizie. Apple aducea pe piață un iPad mai mic și mai ieftin, care a atras destul de mulți doritori.

Acum, pe fondul scăderii cererii de tablete și al creșterii diagonalelor de pe smartphone-urile sale, Apple se gândește că nu ar mai avea nevoie de iPad Mini. iPhone 7 Plus are un ecran cu diagonala de 5,5 inci, iar iPad Mini 4, ultimul model, are un ecran de 7,9 inci.

Totodată, Apple ar dori să vândă mai multe iPad-uri Pro, care aduc mai mulți bani și a căror cotă de piață este afectată, într-o oarecare măsură, de modelele Mini. În plus, Apple pare decisă să epuizeze și stocurile destul de rapid, din moment ce a redus prețurile pentru modelele Mini listate pe Apple Store.

Puse cap la cap, decizia de a renunța la iPad Mini pare destul de logică și inevitabilă. Totuși, deocamdată nu există nicio confirmare oficială din partea companiei, așa că deocamdată nu putem spune cu siguranță, dacă Apple va opri sau nu producția de iPad Mini.