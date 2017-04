Apple ar putea produce peste 100 de milioane de modele iPhone 7s și iPhone 8 în acest an

Cele mai noi vești venite din Taiwan, dinspre furnizorii de componente ai Apple, sugerează că am putea asista la un volum mare de telefoane în cea de a doua parte a acestui an.

Potrivit unor surse citate de presa taiwaneză spun că Apple a solicitat furnizorilor chipuri 50 de milioane de unități pentru fiecare trimestru din cea de a doua partea acestui an. Cum în a doua partea a acestui an va începe producția de iPhone 7s, 7S Plus și iPhone 8, putem deduce că Apple vrea să produce 100 de milioane de modele noi în acest an.

Nu ar fi, totuși o cifră prea mare, din moment ce vorbim de trei modele de iPhone. În plus, vânzările de iPhone-uri, în primul trimestru al acestui an, a fost de peste 78 de milioane de unități. Potrivit surselor din citate de Digitimes, previziunea totală de vânzări de iPhone-uri în 2017 (aici intră și modelele lansate încă din toamna lui 2016) de 220-230 de milioane de unități.