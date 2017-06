Apple ar putea avea probleme cu stocurile după lansarea noilor iPhone-uri

Tweet on Twitter

Se pare că procesul de producție a noile iPhone-uri ce vor fi lansate în această toamnă este mai complicat chiar decât ar fi anticipat compania americană.

Trecerea de la LCD-uri la display-uri OLED ar putea fi principalul motiv din care Apple ar putea avea probleme cu asigurarea de stocuri suficiente la momentul lansării.

Potrivit unor surse taiwaneze din lanțul de aprovizionare cu componente pentru iPhone-uri Apple are șanse mari să rateze ținta de 50-60 de milioane de telefoane dotate panouri OLED în acest an, adică modele iPhone 7s, 7s Plus și iPhone 8.

Samsung este compania care produce panourile pentru cele trei modele de iPhone ce vor fi lansate în această toamnă și și-a asumat responsabilitatea de a furniza celor de la Apple toate panourile OLED de care are nevoie.

Totuși, sursele taiwaneze, ținând cont de ritmul actual, susțin că doar 3-4 milioane de iPhone-uri ar putea fi disponibile la data lansării în magazine, care ar putea avea loc în ultimele zile din luna septembrie sau începutul lunii octombrie.

Un alt indiciu că ritmul de producție va fi încetinit este și acela că TSMC, producătorul procesoarelor Apple A11, care vor ajunge pe piață odată cu noile telefoane, a înregistrat o scădere a veniturilor de 20% în luna mai, din cauza scăderii comenzi de procesoare.

Ar mai fi doar 3 luni până când noile iPhone-uri ar trebui să ajungă în magazine. Samsung nu ar avea niciun motiv să-i saboteze pe cei de la Apple, chiar dacă sunt concurenți pe piața smartphone, pentru că sud-coreenii ar pierde un contract de cel puțin 9 miliarde de dolari, din partea unui client solvabil, cu resurse monetare uriașe.