Answear.ro: Românii alocă până în 500 de lei pentru cadourile achiziționate online de Crăciun

Conform unei analize realizate de magazinul online Answear.ro, 33,7% dintre respondenți ar aloca între 300 și 500 de lei pentru achiziția de haine, încălțâminte și accesorii din oferta magazinelor de modă online cu ocazia Crăciunului și a anului nou. La polul opus, 18.3% dintre repondenți nu au o sumă stabilită, aceștia optând pentru cumpărarea produselor preferate, indiferent de prețul acestora.

27,7% dintre cei intervievați nu ar depăși pragul de 300 de lei, în timp ce 20,3% dintre cei ce au răspuns chestionarului ar aloca chiar și mai mult de 600 lei pentru coșul de cumpărături online.

În luna cadourilor, doamnele ar opta pentru articolele de sezon precum geci, cizme și paltoane. La mare căutare sunt și rochiile de ocazie, gențile cât și articolele pentru cei mici. Bărbații ar opta pentru pantofii sport, jeans, cămăși sau ceasuri sau alte accesorii.

”Luna decembrie este în top trei cele mai importante perioade din an pentru noi, cu vânzări mai mari și cu 20-25% față de alte luni. În fiecare an, ne propunem să venim cu oferte și produse noi, care să îndeplinească așteptările unui public de fashion online elitist. Pentru acest final de an, am făcut schimbări majore și în ceea ce privește transportul și returul produselor comandate pentru ca perioada de așteptare a pachetelor să fie cât mai scurtă. De asemenea, departamentul de relații clienți va lucra activ până pe 31 decembrie”, a declarat, într-un comunicat remis redacției, Raluca Radu, Country Manager Answear.ro.

De ce preferă românii magazinele online de fashion

Cele mai importante motive pentru care românii aleg ofertele magazinelor online de fashion sunt prețul, selecția de produse și originalitatea brandurilor.

În ceea ce privește frecvența de cumpărare, 52,1% dintre românii ce au răspuns chestionarului Answear.ro preferă să își facă cumpărăturile online an de an, prețurile fiind mult mai bune decât în magazinele tradiționale. Pentru aproape 37% dintre respondenți, cumpărăturile online sunt preferate doar atunci când găsesc produsele pe care le caută la prețuri foarte bune, în timp ce aproape 11,3% dintre aceștia recunosc că nu cumpără online foarte des.

În perioada sărbătorilor, brandurile pe care românii le-ar achiziționa cel mai des sunt Tommy Hilfiger, New Balance, Medicine, Answear și Pepe Jeans. Alte branduri menționate de respondenții chestionarului sunt Mango, adidas, Nike și Carinii.

”Pentru 35% dintre românii ce aleg Answear.ro, cel mai important criteriu în decizia de cumpărare este brandul comercializat. Astfel, selecția de produse și preferința pentru cele mai noi modele influeanțează deciv decizia de cumpărare. Pentru luna decembrie, avem pregătite peste 25.000 de produse, cât și reduceri de la până la 40-50% la cele mai căutate branduri de la noi”, a concluzionat Raluca Radu.

Cercetarea a fost realizată în luna decembrie 2017, pe un eșantion de 2.313 bărbați și femei.