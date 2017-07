Numărul conexiunilor mobile afectate de incidentele de rețea s-a dublat în 2016

Potrivit unui nou raport publicat de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), 279 de incidente cu impact semnificativ au afectat în anul 2016 securitatea și integritatea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice, afectând în total peste 12 milioane de conexiuni, de două ori mai multe față de anul 2015.

Cele mai numeroase incidente au fost înregistrate la nivelul conexiunilor de servicii mobile (telefonie și internet mobil), se arată într-un comunicat remis redacției.

Conexiuni afectate și durată

Cele mai multe conexiuni afectate de incidentele semnificative raportate către ANCOM în 2016 au fost cele de telefonie mobilă (peste 5,6 milioane de conexiuni afectate), urmate de serviciile de internet mobil (peste 5 milioane de conexiuni afectate), telefonie fixă (aproximativ 570.000 de conexiuni afectate) și internet fix (aproximativ 470.000 de conexiuni), cele mai puține conexiuni afectate fiind cele de retransmisie a programelor audiovizuale (aproximativ 450.000).

Potrivit datelor raportate de furnizori către ANCOM, anul trecut un incident cu impact semnificativ asupra securității și integrității rețelelor și serviciilor de comunicații electronice a afectat în medie 47.859 de conexiuni, de două ori mai multe față de anul 2015 (cu o medie de 22.773 conexiuni afectate de un singur incident). Durata medie a unui incident semnificativ a fost de aproximativ 7,5 ore, în timp ce durata totală a incidentelor de securitate raportate pe anul 2016 este de 1.347 de ore. Cele mai multe incidente de securitate au avut loc în București și Ilfov, urmate de județele Constanța, Teleorman și Călărași.

Cauzele incidentelor semnificative raportate

7% dintre incidente au fost cauzate de erori umane (ex. configurarea și operarea greșită a unor echipamente) și fenomene naturale (ex. ninsori și furtuni care au afectat diferite echipamente), 27% dintre incidente au fost cauzate de erori de sistem (software sau hardware), majoritatea incidentelor semnificative (66%) fiind determinate de factori externi (ex. întreruperea alimentării cu energie electrică sau secționarea accidentală a fibrei optice etc.).