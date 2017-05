Allview lansează două tablete de buget cu suport 4G

Tweet on Twitter

Allview a anunțat lansarea a două noi tablete, modelele Viva H1002 LTE și Viva H802 LTE, două terminale de buget care oferă conectivitate 4G.

Viva H1002 LTE vine cu ecran de 10,1 inci, în timp ce Viva H802 LTE dispune de un ecran de 8 inci. Modelul mai mare are baterie de 2.000 mAh, iar modelul de 8 inci, o baterie destul de mică, de 1.500 mAh. Singurul lucru care le mai diferențiază este cantitatea de RAM. Viva H1002 LTE are 3 GB memorie RAM, Viva H802 LTE are doar 2 GB memorie RAM.

În rest, tabletele au seturi identice de specificații. Deși au ecrane de dimensiuni diferite, ambele au aceeași rezoluție 1280×800 pixeli. Ambele modele au același procesor quad-core tactate la 1 GHz, 16 GB spațiu de stocare intern și rulează pe Android 7.0 Nougat.

Au același set de camere, cu senzori de 5 MP pe spate și de doar 2 MP pentru camere de selfie-uri.

Cele două tablete sunt disponibile la prețul de 749 lei pentru Viva H802 LTE, respectiv 899 lei pentru Viva H1002 LTE. Livrările pentru cea din urmă vor începe din 9 iunie.