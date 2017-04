Allview își extinde portofoliul Smart Home cu becuri inteligente și comutator wireless

Tweet on Twitter

Compania brașoveană Visual Fan anunță extinderea portofoliului de produse Allview Smart Home odată cu lansarea a două tipuri de becuri inteligente și a unui comutator wireless.

Compania a pregătit două tipuri de becuri inteligente, Smart Bulb și Rainbow Smart Bulb, prin care utilizatorii sistemului Allview Smart Home pot crea diverse scenarii ce permit schimbarea automată a iluminatului din locuință. Becurile pot fi coordonate cu ajutorul camerei inteligente Allview Smart Cam și controlate prin aplicația Android dedicată.

Becul Rainbow Smart Bulb dispune de o varietate de 1,6 milioane de nuanțe de culori, iar becul Smart Bulb poate fi setat atât pe lumină caldă, cât și rece, fiind disponibile mai multe tonuri în funcție de preferințe. Noile becuri contribuie la economii importante de energie, având o putere de 7W și durată de viață de 15.000 de ore.

Allview Smart Home a introdus și comutatorul wireless, care înlocuiește orice întrerupător din locuință, prin realizarea a șase scenarii presetate. Comutatorul poate fi amplasat pe perete sau pe altă suprafață plană, nefiind nevoie să fie conectat la priză, pentru că funcționează pe baterii.

Comutatorului îi poate fi atribuită, de asemenea, funcțiunea MASTER ON (setează tabieturile de dimineață: trage draperiile, pornește televizorul, aparatul de cafea etc) /MASTER OFF (oprește toate aparatele și luminile).

Becurile inteligente și comutatorul de scene sunt disponibile pe site-ul companiei la următoarele prețuri: Smart Bulb – 129 lei, Rainbow Smart Bulb – 199 de lei, Comutator de scene wireless – 249 de lei.