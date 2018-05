Allview anunță primul lor smartphone cu Android Oreo Go – A9 Plus, care costă 370 de lei

Brașovenii Allview au anunțat lansarea primul telefon din portofoliul companiei care să vină cu noul sistem de operare Android Oreo GO Edition, o versiune dedicată telefoanelor cu dotări mai modeste.

Noul telefon se numește Allview A9 Plus și vine cu dotări modeste, dar versiunea Go Edition a sistemului de operare de la Google, permite rularea pe telefoane cu procesoare modeste și dotate cu 1GB memorie RAM.

Cum dotările sunt foarte modeste, prețul este și el foarte mic. De obicei nu fac referiri la prețuri ca fiind atractive, dar la 370 de lei, nu prea ai ce comenta.

Telefonul este deja în stoc în varianta neagră, dar va fi disponibil și în auriu. Modelul Gold este disponibil la precomanda, dar livrările vor începe din 11 iunie.

Specificații Allview A9 Plus:

– 3G Dual SIM

– Display 5,34″, raport 18:9, 480x960px, Touchscreen capacitiv multitouch, 2,5D Protejat împotriva zgârieturilor

– CPU: Cortex®-A7 Quad-core 1,3GHz

– GPU: Mali 400 MP2

– Memorie RAM: 1GB

– Memorie Flash: 8GB

– Suportă card microSD de până la 128GB

– Android™ Oreo™ (Go edition)

– Aplicații optimizate: YouTube Go, Google Maps Go, Gmail Go, Gboard, Google Play, Chrome şi Files Go

– Cameră principală: 8MP AF

– Cameră frontală: 2MP

– Senzor de amprentă

– Baterie: 2500 mAh