Al șaselea și ultimul sezon House of Cards debutează pe 2 noiembrie

Nominalizați la Academy Award, actorii Diane Lane și Greg Kinnear vor interpreta rolurile fraților Annette și Bill Shepherd, care au moștenit Shepherd Unlimited, un conglomerat industrial care a fost fondat de o familie extrem de activă în peisajul politic american.

Cei doi frați împart aceeași viziune asupra viitorului Americii, dar și un trecut complicat cu familia Underwood.

Cody Fern (The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story, American Horror Story: Apocalypse) îl interpretează pe Duncan Shepherd, fiul ambițios și devotat al lui Annette.

Despre House of Cards

Câștigătoare a Globului de Aur și nominalizată pentru premiul Emmy, Robin Wright se întoarce în calitate de președinte al Statelor Unite în cel de-al al șaselea și ultimul sezon al serialului House of Cards. Nominalizați la Academy Award, actorii Diane Lane, Greg Kinnear și Cody Fern se alătură și ei distribuției următorului sezon. Aceștia vor fi prezenți alături de Robin Wright, Michael Kelly, Jayne Atkinson, Patricia Clarkson, Constance Zimmer, Derek Cecil, Campbell Scott și Boris McGiver.

Producătorii serialului sunt Melissa James Gibson, Frank Pugliese, Robin Wright, David Fincher, Joshua Donen​, Dana Brunetti​, Eric Roth​, Michael Dobbs​ și Andrew Davies​. House of Cards a fost creat de Beau Willimon și este produs de Donen/Fincher/Roth și de studiourile MRC pentru Netflix.

În anul 2013, House of Cards a devenit primul serial original online care a primit nominalizări importante la Premiile Primetime Emmy. Acesta a primit 53 de nominalizări la Emmy, cu șapte premii câștigate – inclusiv cel mai important Emmy pentru un serviciu de difuzare online, premiul lui David Fincher pentru “Outstanding Directing for a Drama Series”. În plus, House of Cards a avut șase nominalizări la Globurile de Aur și a câștigat două. Legendara serie a primit 11 nominalizări la Screen Actors Guild și a câștigat două premii, un premiu AFI, patru nominalizări la premiile Writers Guild cu un premiu câștigat, două nominalizări la BAFTA, patru nominalizări la premiile Producers Guild, două nominalizări la premiile Directors Guild și un premiu Peabody, pe lângă alte distincții.