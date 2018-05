Ajutor nesperat pentru ZTE din partea lui Donald Trump, care cere ridicarea restricțiilor

În cazul în care ați ratat povestea, ZTE a încălcat embargoul impus Iranului și Coreei de Nord de către SUA privind importurile de bunuri și tehnologii americane. Compania chineză și-a recunoscut vina, dar nu a luat toate măsurile pe care și le-a asumat.

Asta a dus la impunerea unui ordin de restricție privind aprovizionarea cu tehnologie și componente produse de companii americane. Ordinul se întindea până în 2025, o decizie cu un impact major pentru ZTE, care se folosește de componentele și tehnologiile aparținând unor companii americane, inclusiv procesoare Snapdragon de la Qualcomm pentru telefoanele sale.

Un astfel de ordin poate însemna chiar falimentul pentru una din cele mai mari companii ale lumii care s-a văzut cu activitățile blocate. Săptămâna trecută chiar a sistat vânzările la nivel global, ceea ce a atras un semnal de alarmă îngrijorător, nu doar pentru furnizorii de componente ai ZTE, ci și pentru clienții companiei chineze, multe dintre ei chiar companii americane.

Peste weekend au avut loc ceva discuții între Donald Trump și președintele Chinei Xi Jinping, în urma cărora, omul care a asmuțit autoritățile americane pe companiile chineze, adică actualul președinte SUA, să le ofere o șansă uriașă celor de la ZTE.

În loc să anunțe măsurile într-un mod oficial, protocolar, Trump a apelat din nou la Twitter, ca și cum ar fi o problemă între două adolescente, o bârfă și nu o problemă internațională și a anunțat că ZTE va mai primii o șansă.

”Președintele Xi și cu mine, lucrăm împreună pentru a oferi gigantului producător de telefoane ZTE posibilitatea de a-și relua afacerile, rapid. Prea multe locuri de muncă din China vor dispărea. Departamentul de Comerț a fost instruit să ridice restricțiile”, a notat Trump pe contul său oficial de Twitter.

President Xi of China, and I, are working together to give massive Chinese phone company, ZTE, a way to get back into business, fast. Too many jobs in China lost. Commerce Department has been instructed to get it done!

