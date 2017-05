Agile Serbia Conference 2017 – experți Agile și IT din toată lumea se reunesc pe 26 mai în Belgrad

Madlenianum (Belgrad) va fi în data de 26 mai locul de întâlnire al numeroșilor profesioniști Agile & IT de pe tot mapamondul. Pentru a doua oară, Agile Serbia Conference va avea loc în Belgrad, cu tema principală “Agile and Developers”.

Având în vedere că în zilele noastre a fost creat un adevărat “hype” atunci când se vorbește despre implementarea Metodologiilor Agile pe proiecte, în special în industria IT, conferința este un eveniment pe care nu trebuie să-l pierdeți. Indiferent dacă sunteți interesat de teme agile sau tehnice, la Conferința Agile Serbia veți auzi cu siguranță și veți învăța multe lucruri noi, vă veți familiariza cu tendințele Agile și tehnologice și veți avea ocazia de a vorbi cu

numeroși experți din lumea Agile.

Star-ul Conferinței Agile din acest an este Dr. Alistair Cockburn, unul dintre creatorii abordării Agile și unul dintre cei mai importanți oameni de IT din toate timpurile. Conferința va fi deschisă cu discursul său “Let’s dive into the heart of Agile” și va fi continuat pe următoarele subiecte:

Adam Thornhill – cunoscut ca expert “legist” în domeniul programării; Se ocupă de fenomenul Technical Debt. Adam se evidențiază printre oamenii de știință care au contribuit cel mai mult la înțelegerea evoluției codului.

Jurgen Appelo – Printre cei mai influenți 10 oameni din lumea Agile; #1 în Europa; Lector și scriitor; Cunoscut mai ales pentru cartea sa “Management 3.0”.

Edward Thompson – Senior Program Manager la Microsoft; Crează instrumente de control al versiunilor pentru Microsoft, GitHub și SourceGear.

Angel Medinilla – unul dintre cei mai influenți consultanți Agile din Europa și America Latină; Autor a mai multor cărți despre metodologiile Agile, recunoscut pentru “Agile Management” și “Agile Kaizen”.

Moritz Heiber – a contribuit la nașterea DevOps cu ThoughtWorks; Consultanță privind provocările infrastructurii și a operațiunilor în mediile de calcul distribuite.

Petri Heiramo – Scrum Trainer certificat; Agile Coach; a instruit și certificat mii de Scrum Masters și proprietari de produse în start-up-uri sau în corporații multinaționale.

Vorbitorii menționați mai sus își vor susține discursurile pe scena EPIC a Madlenianum. Unii dintre ei vor modera și discuțiile interactive pe scena DEV, împreună cu experți din Serbia: Zoran Vujkov, Dejan Dimić, Zoran Horvat. Pe cea de-a treia scenă, EXE, vor fi organizate ateliere de lucru pentru cei care doresc să confirme anumite teorii prin exemple practice și studii de caz.

Elementul inedit al ediției de anul acesta va fi Coaching Corner, un spațiu pregătit exclusiv pentru discuții informale între vorbitorilor, meditatori Agile și participanți interesați. Vizitatorii vor avea astfel ocazia să interacționeze cu experții, să adreseze întrebări, să își împărtășească observațiile și să facă schimb de experiență cu colegii.

Pentru mai multe informații vizitați www.agile-serbia.rs și paginile de Facebook, LinkedIn și Twitter ale conferinței.