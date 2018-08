ADATA lansează o nouă gamă de baterii externe

Tweet on Twitter

Share on Facebook

ADATA anunță astăzi o nouă gamă de baterii externe care se caracterizează prin design-ul modern, funcționalitate și opțiuni de culoare. Noile modele de la ADATA sunt P10000, P5000, P10050C și P10050V.

ADATA P10000

Cu un model modern de mozaic și efect holografic subtil, ADATA P10000 are capacitate de 10.000mAh și este disponibil în șase culori. Acceptă intrarea 2A pentru reîncărcare rapidă și este echipat cu caracteristici de siguranță, incluzând o carcasă realizată din material ignifug, un design al circuitului care împiedică supraîncărcarea/descărcarea completă și alte mecanisme care contracarează scurtcircuitarea sau supratensiunea.

ADATA P5000

Cu o capacitate de 5.000mAh și o formă ultra-compactă (10 cm) și ușoară (110 g), ADATA P5000 oferă utilizatorilor echilibrul perfect între putere și portabilitate. Design-ul P5000 este unul minimalist, cu un exterior ce imită textura pielii și nu va fi afectat de amprente sau urme de murdărie. Culorile disponibile sunt – albastru deschis, albastru închis, roz, roșu, negru și alb. În plus, modelul P5000 este echipat cu un detector de bancnote false. Acesta utilizează lumină ultravioletă (UV) pentru a descoperi marcajele de securitate UV pentru a ajuta utilizatorii să identifice eventualele falsuri.

ADATA P10050C

Bateria externă cu capacitate de 10.000mAh ADATA P10050C are un design industrial cu crestături organice. Cu două porturi USB de 2.4 A, utilizatorii pot încărca simultan două dispozitive. În plus, cu încărcarea pass-through, dispozitivele pot fi încărcate în timp ce bateria se reîncarcă, economisind astfel timp. Mai mult, modelul P10050C are o lanternă LED încorporată și suportă USB Type-C.

ADATA P10050V

Bateria ADATA P10050V vine într-o gamă variată de culori, de la vivid la clasic, ca de exemplu albastru deschis, albastru închis, roz, roșu, negru sau alb. Dispunând de o capacitate de 10.000mAh, dispozitivul are suficientă putere pentru a încărca complet o tabletă sau un smartphone de patru ori. Două porturi USB de 2,4A și încărcarea pass-through permit utilizatorilor să încarce simultan P10050V împreună cu alte două dispozitive.

La fel ca modelul P10000, toate bateriile externe menționate mai sus au mecanisme de siguranță care împiedică supraîncărcarea, scurtcircuitarea și supratensiunea.

1 of 4

Disponibilitate

Modelele ADATA P10000 și P5000 vor fi disponibile începând cu luna august, în timp ce modelele P10050C și P10050C vor fi disponibile din luna septembrie. Disponibilitatea exactă pentru aceste produse noi poate varia în funcție de regiune. Pentru a afla mai multe informații despre disponibilitatea și prețurile pe anumite piețe, vă rugăm să contactați cel mai apropiat distribuitor ADATA prin www.adata.com.