ADATA lansează noua gamă de produse pentru încărcare

ADATA anunță lansarea unei noi serii de produse pentru încărcarea dispozitivelor mobile care fac ca stilul de viață mobil să fie mai ușor decât oricând.

Noile produse ADATA ce fac parte din această categorie sunt: suportul de încărcare wireless CW0100 cu certificare Qi, încărcătoarele de mașină CV0525 și CV0172 și stația de încărcare CU0480QC.

Suportul de încărcare wireless CW0100 – viteză crescută și design elegant Suportul de încărcare wireless ADATA CW0100 suportă încărcarea rapidă de până la 10W, ceea ce permite încărcarea dispozitivelor de până la de două ori mai rapid decât încărcătoarele standard de 5W. Această viteză poate reduce timpii de încărcare cu până la o oră. CW0100 nu este doar rapid, ci și inteligent. În concordanță cu standardul Qi, acesta are abilitatea de a detecta obiecte metalice străine, cum ar fi monedele. Acest lucru asigură faptul că suportul va opri încărcarea atunci când sunt detectate anumite obiecte străine, oferind o siguranță suplimentară pentru a preveni supraîncălzirea accidentală. Funcționează cu cele mai noi telefoane inteligente care au capabilități Qi de încărcare wireless încorporate, incluzând iPhone X, 8 și 8 Plus, precum și Samsung S9 și S9 Plus. Dincolo de funcționalitatea sa, încărcătorul wireless este, de asemenea, un obiect elegant, cu o grosime de doar 7,5 mm și o bază robustă din aliaj de zinc. Dispune, de asemenea, de un indicator luminos LED pentru a afișa cu claritate starea procesului de încărcare.

Încărcătoarele de mașină CV0525 și CV0172 – călătorii fără problemeNoile încărcătoare de mașină ADATA sunt proiectate pentru a face încărcarea pe drum ușoară și accesibilă. Modelul CV0525 a fost proiectat pentru a se asigura că nimeni nu rămâne fără baterie în timpul călătoriei. Cu un total de 5 porturi USB, din care 2 porturi principale pentru șofer și pasagerul din față și 3 porturi care pot fi extinse la pasagerii din spate printr-un cablu prelungitor, toate persoanele din mașină pot beneficia de încărcare pe durata călătoriei cu mașina. CV0525 suportă funcția Quick Charge 3.0 care poate încărca un smartphone de la 0 la 80% în aproximativ 35 de minute. Construit cu un chip Smart IC, încărcătorul poate detecta câte dispozitive sunt conectate la un anumit moment dat, pentru a asigura o încărcare optimă pentru toate dispozitivele, prevenind astfel supraîncălzirea.

Pentru o utilizare mai basic, ADATA oferă și încărcătorul auto CV0172 cu porturi USB duale care asigură alimentare pe 2,4 A pentru încărcarea rapidă a dispozitivelor. Noul model are o dimensiune compactă, de 6 cm, se potrivește perfect cu interiorul oricărei mașini și are un finisaj negru lucios pentru un plus de eleganță. Încărcătorul este echipat cu protecție la supratensiune, supracurent, supraîncălzire și scurtcircuit.

Stația de încărcare CU0480QC – Versatilitate deplină cu multiple porturi USB Stația de încărcare ADATA CU0480QC abordează inconvenientul de a avea nevoie de o multitudine de cabluri USB pentru a încărca diverse dispozitive. Cu cinci porturi USB, inclusiv un port USB-A cu Quick Charge 3.0, trei porturi standard USB-A și un port USB de tip C, încărcarea mai multor dispozitive nu a fost niciodată mai simplă și mai sigură. Stația de încărcare dispune de un sistem inteligent de detectare care identifică numărul de dispozitive conectate la un moment dat, pentru încărcarea optimă a acestora. Stratul anti-alunecare aflat sub încărcător vă ajută să mențineți stația de încărcare fermă pe majoritatea suprafețelor, iar indicatorul LED afișează în orice moment starea de încărcare.