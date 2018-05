ADATA lansează noile stick-uri de memorie UV240

Tweet on Twitter

ADATA Technology a anunțat lansarea noului model de flash-drive USB UV240 care vine în completarea gamei existente de dispozitive portabile pentru stocare. UV240 este echipat cu port USB 2.0 și are o capacitate de până la 64GB.

Este caracterizat de un design ergonomic și capac cu mecanism de tip slide. ADATA își menține angajamentul față de rolul său de lider mondial în segmentul USB Flash Drives și va continua să lanseze noi modele pe măsură ce nevoile pieței evoluează, se arată într-un comunicat remis redacției.

Conectivitate facilă, mobilitate sporită

Designerii ADATA au preferat de mult timp unitățile USB fără capac, deoarece astfel scade semnificativ riscul de defecțiuni. Noul UV240 are un astfel de design, capacul fiind ușor de ridicat cu un singur deget, iar flash drive-ul USB este astfel ușor de folosit în orice condiții.

Variante de culori pentru toate preferințele

UV240 este oferit cu capacități de stocare de la 8GB la 64GB* (*varianta neagră) și cu opțiuni de culoare de alb/albastru, negru și roșu. Cu ajutorul acestor variante, utilizatorii pot alege exact modelul care li se potrivește cel mai bine.

Portabilitate sigură, cu sistem de prindere

La fel ca cele mai multe unități USB ADATA, UV240 are un sistem de prindere dedicat pentru a putea fi fixat pe o curea, șnur, breloc sau alte atașamente. Acest lucru sporește și mai mult portabilitatea și reduce semnificativ șansele de a distruge unitățile și de a pierde date valoroase.

În plus, utilizatorii care achiziționează modelul UV240 pot downloada software-ul gratuit “UFD to GO” și “OS to GO” pentru a se bucura de mobilitate deplină și de date aflate în siguranță chiar și atunci când lucrează în deplasare.