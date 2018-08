Acer își completează portofoliul de gaming Predator și Nitro cu un monitor UHD de 27” și o varietate de gadget-uri noi

Tweet on Twitter

Acer a prezentat o serie de produse noi din portofoliul extins de gaming Predator și Nitro și a lansat patru noi monitoare de gaming, un scaun de gaming next-level și un set complet de gadget-uri de gaming.

“Monitoarele noastre de gaming Predator și-au dovedit calitatea și fiabilitatea, fiind o alegere a jucătorilor profesioniști în turnee de top din întreaga lume“, a declarat Victor Chien, President, Digital Display Business, Acer Inc. “Acum, ne concentrăm experiența dobândită și tehnologia deținută către seria Nitro, pentru a oferi experiențe premium de gaming mai accesibile utilizatorilor.”

Monitorul Predator XB273K

Noul monitor de gaming Predator XB273K este destinat jucătorilor care își doresc o experiență incredibilă în jocuri. Acesta aduce jocurile la viață în UltraHD (3840×2160) și oferă o rată de refresh rapidă, de 144 Hz, care oferă imagini extraordinar de fluide și un gameplay lipsit de întreruperi, chiar și atunci când imaginile se mișcă rapid pe ecran. NVIDIA® G-SYNC™ elimină scintilațiile ecranului prin adaptarea la rata de refresh a dispozitivului, rezultând un gameplay fluid, care oferă o experiență de gaming fără egal. Panelul IPS oferă o gamă largă de culori, 90% din spațiul de culoare DCI-P3, pentru culori vibrante și negru mai profund.

Predator XB273K este ideal pentru utilizatorii care doresc să se piardă în lumea jocurilor. Carcasa monitorului reduce distragerile în timpul perioadelor de concentrare și dispune de design Acer ErgoStand, care oferă utilizatorilor libertatea de a pivota, înclina și ajusta înălțimea, pentru o adaptabilitate maximă și un confort vizual sporit. Modelul XB273K este conceput pentru a fi prietenos cu ochii, oferind AcerVisionCare™ – o suită de tehnologii care ajută la protejarea ochilor în timpul sesiunilor lungi de gaming.

Monitorul Acer Nitro XV273K

Noul monitor Acer Nitro XV273K de 27” oferă rate de refresh extrem de ridicate și rezoluție UltraHD, oferind experiențe de gaming remarcabile, la prețuri accesibile. Noile monitoare IPS UHD cu tehnologie AMD Radeon™ FreeSync satisfac nevoia gamerilor pentru jocuri cu rezoluție înaltă, timpi de răspuns rapizi de până la 1 ms și Visual Response Boost (VRB) pentru un gameplay fără probleme, care nu afectează bugetul.

Echipate cu tehnologia AMD Radeon FreeSync, noile monitoare Nitro se potrivesc cu plăcile grafice ale PC-ului pentru a oferi rate de refresh dinamice, eliminând scintilațiile ecranului și minimizând lag-ul. Tehnologia Visual-Response Boost (VRB) integrată reduce blur-ul imaginilor aflate în mișcare rapidă, pentru a obține efectul unui MPRT de 1 ms (Moving Picture Response Time). Cu rate de refresh de până la 144 Hz, noul monitor Nitro XV273K include, de asemenea, certificări VESA Display HDR™ 400 pentru un contrast mai bun, precizie și culori mai vibrante. O ajustare integrată a culorilor pe 6 axe permite jucătorilor să regleze culoarea, nuanța și saturația pentru a se potrivi cel mai bine jocului, în timp ce posibilitatea de a amplifica negrul permite jucătorilor să selecteze din 11 opțiuni de nivel de negru, pentru a optimiza avantajele vizuale în mod evident.

Monitoarele de gaming Acer Nitro vin în trei configurații; două modele IPS pentru unghiuri de vizualizare mai largi și precizie a culorilor, unul UHD și unul WQHD, precum și un monitor TN WQHD pentru jucătorii care doresc luminozitate ridicată și eficiență energetică:

Nitro XV273K P (IPS, 27” UHD 144Hz, DCI-P3 90% WCG)

Nitro XV272U P (IPS, 27” WQHD 144Hz, DCI-P3 95% WCG)

Nitro XF272U P (TN, 27” WQHD 144Hz, DCI-P3 90% WCG)

1 of 4

Acer VisionCare™ cu tehnologiile Flickerless, BlueLightShield, ComfyView și Low-dimming fac vizionarea mai confortabilă pe perioade lungi de gaming. Echipate cu un suport VESA, monitoarele pot fi montate și pe perete pentru a elibera spațiul de pe birou. În plus, design-ul ZeroFrame maximizează zona de vizionare și suportă configurații aproape perfecte multi-monitor.

Scaunul de gaming Predator Thronos

Noul Predator Thronos duce conceptul de scaun pentru jocuri la un nou nivel. Structura sa din oțel are 1,5 metri înălțime și vine în combinații de negru dual-tone cu accente de alb sau albastru. Acesta transpune jucătorii în mijlocul acțiunii prin vibrații cu impact profund, unde scaunul vibrează în funcție de impactul din joc. Scaunul este reglabil și are un design ergonomic, suport pentru picioare și o cabină care se înclină până la 140 de grade. Structura sa poate susține trei monitoare de gaming de 27″ și un spațiu pentru un PC de gaming Predator. Integrat cu un PC Predator și cu trei monitoare Predator plus gadget-uri, Thronos este mai mult decât un scaun – este o peșteră de gamer adevărat.

Noua gamă de gadget-uri Acer Nitro

În concordanță cu viziunea Acer de a oferi consumatorilor experiențe de gaming memorabile la prețuri accesibile, astăzi a fost lansată și o nouă gamă de gadget-uri compatibile Nitro, printre care:

Mouse cu senzor optic Acer Nitro cu șapte butoane, inclusiv buton pentru focuri în rafală, accelerație 20g, până la 4.000 DPI reglabile pe șase niveluri

Tastatură Acer Nitro cu iluminare tip curcubeu, 19 taste anti-ghosting și taste multimedia

Căști Acer Nitro cu bandă ajustabilă și slider metalic, cu drivere de 50 mm, un bass puternic și cu microfon omnidirecțional

Rucsac ușor și rezistent Acer Nitro, cu compartimente pentru notebook și tabletă, cu exterior rezistent la apă

Mousepad Acer Nitro cu spate din cauciuc anti-alunecare, pentru a crea o suprafață de gaming stabilă

Prețuri și disponibilitate

Monitorul de gaming Predator XB273K va fi disponibil din Q4 2018 în America de Nord, de la $1,299; în EMEA de la €1499 și în China de la ¥9,999.

Acer Nitro XV273K va fi disponibil din Q4 2018 în America de Nord, de la $899; în EMEA de la €1049 și în China de la ¥6,999.

Acer Nitro XV272U va fi disponibil din Q4 2018 în America de Nord, de la $499 și în EMEA de la €599.

Acer Nitro XF272U va fi disponibil din Q4 2018 în America de Nord, de la $449; în EMEA de la €529 și în China de la ¥3,999.

Mouse-ul Acer Nitro va fi disponibil din Q4 2018 în America de Nord, de la $29.99; în EMEA de la €34.99 și în China de la ¥199.99.

Tastatura Acer Nitro va fi disponibilă din Q4 2018 în America de Nord, de la $29.99; în EMEA de la €59.99 și în China de la ¥249.99.

Căștile Acer Nitro vor fi disponibile din Q4 2018 în America de Nord, de la $39.99; în EMEA de la €49.99 și în China de la ¥249.99.

Rucsacul Acer Nitro va fi disponibil din Q4 2018 în America de Nord, de la $29.99; în EMEA de la €39.99 și în China de la ¥199.99.

Mousepad-ul Acer Nitro va fi disponibil din Q4 2018 în America de Nord, de la $14.99; în EMEA de la €19.99 și în China de la ¥79.99.

Specificațiile, prețurile și disponibilitatea diferă în funcție de regiune. Pentru detalii despre disponibilitate, specificațiile produselor și prețurile acestora vă rugăm să luați legătura cu cea mai apropiată reprezentanță Acer, accesând www.acer.ro

Noile produse au fost prezentate astăzi la evenimentul de presă next@acer din cadrul IFA Berlin, unde compania a anunțat o serie de noi echipamente și soluții pentru gameri, creatori de conținut, familii, studenți și profesioniști. Pentru mai multe detalii vă rugăm să vizitați acer.com/nextatacer.