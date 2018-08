Acer a prezentat Swift 5, cel mai usor notebook de 15”

Acer a anuntat astazi pretul si disponibilitatea notebook-ului Swift 5 (SF515-51T), cel mai usor laptop cu ecran de 15 inchi din lume. Conceput pentru utilizatorii care isi doresc un PC de invidiat, Swift 5 ofera performante exceptionale, intr-un sasiu elegant care cantareste mai putin de un kilogram (990 grame).

Modelul Swift 5 (SF515-51T) este alimentat de cele mai recente procesoare Intel® Core i7-8565U si Core i5-8265U din a 8-a generatie pentru a oferi performante receptive si o durata de viata a bateriei de pana la 10 ore, pentru productivitate zilnica. Echipat cu Windows 10, noul Swift 5 este un dispozitiv destinat productivitatii.

“Acer dezvolta in mod constant noi modalitati de a proiecta modele de sasiu subtiri si usoare, care gazduiesc cea mai recenta tehnologie cu caracteristici performante“, a declarat Jerry Hou, General Manager, Consumer Notebooks, IT Products Business, Acer Inc. “Cu o greutate mai mica de 1 kg, noul Swift 5 ofera tot ce este mai bun intr-un notebook ultra-portabil: un sasiu subtire, un design elegant si rame inguste, cu performante superioare si durata de viata a bateriei sporita.”

“Cele mai noi procesoare Intel Core din generatia a 8-a au stabilit un nou standard pentru computerele mobile cu Gigabit Wi-Fi rapid, integrat, combinat cu performante Intel mai rapide, o durata lunga de viata a bateriei si o mai buna interactiune vocala si touch“, a declarat Chris Walker, Vice President al Client Computing Group si General Manager al Mobility Client Platform la Intel. “Am lucrat indeaproape cu Acer pentru a aduce aceste noi nivele de performanta si conectivitate la viata odata cu cele mai recente modele Swift“.

“Acer continua sa inoveze cu Swift 5, un PC echipat cu Windows 10 care detine multa putere intr-un design elegant, usor si ultra-subtire“, a declarat Paul Donovan, Vice President, Partner and Device Solutions, Microsoft Corp. “Swift 5 ofera o durata superioara de viata a bateriei, portabilitate si comoditatea logarilor fara parola cu Windows Hello, pentru cei care sunt mereu in miscare, fie pentru afaceri, fie pentru uz personal.”

Design-ul inovator al noului Swift 5 este caracterizat de capacele superioare si inferioare care sunt construite dintr-un aliaj de magneziu-litiu, pentru un aspect mai subtire, asigurand in acelasi timp durabilitatea fara indoire sau rasucire. Suportul de palma din aliaj de magneziu si aluminiu ofera o baza solida atunci cand utilizati tastatura si trackpad-ul. Sasiul subtire masoara doar 15,9 mm (0,63 inch), dar are loc pentru un cititor de amprente care accepta Windows Hello, astfel incat utilizatorii sa se poata conecta mai rapid la conturile lor si sa pastreze dispozitivul mai sigur.

In completarea procesoarelor Intel Core rapide, Acer Swift 5 este echipat si cu pana la 16GB memorie SDRAM DDR4 si un SSD NVMe PCIe cu capacitate de pana la 1TB, pentru timpi rapizi de incarcare si acces la fisiere. Utilizatorii pot profita la maximum de performanta sistemului si de durata lunga de viata a bateriei, chiar si seara, in conditii de iluminare redusa, datorita tastaturii cu iluminare LED.

Ecranul tactil Full HD 1920×1080 al noului Swift 5 are o rama ultra-ingusta, de doar 5,87 mm (0.23 inchi), oferind un raport incredibil screen-to-body de 87.6%, pentru a crea o experienta captivanta de vizionare. Unghiurile largi de vizualizare faciliteaza streamingul video cu prietenii si colegii. Tehnologia BluelightShield reduce emisiile de lumina albastra pentru vizualizarea pe timp de noapte, in timp ce Acer Color Intelligence™ ajusteaza in mod dinamic gama si saturatia in timp real pentru culori si luminozitate optima a ecranului. In plus, tehnologiile Acer TrueHarmony si Dolby Audio ofera sunet de inalta calitate prin difuzoarele stereo duale.

Utilizatorii beneficiaza de o conexiune WiFi rapida si fiabila cu performanta Gigabit wireless 2×2 802.11ac. De asemenea, porturile sunt suficiente. Modelul Swift 5 este echipat cu un port USB 3.1 Type-C Gen-2, care ofera transferuri de date de mare viteza de 10 Gbps si care suporta incarcarea dispozitivului si iesire pentru display, doua porturi USB 3.1 Type-A (una cu functionalitate de incarcare in modul oprit) si un port HDMI.

Acer Swift 5 cu ecran de 14-inch display este echipat cu noile procesoare Intel Core

Acer si-a actualizat modelele ultra-portabile Swift 5 de 14″ (SF514-53T) cu cele mai recente procesoare Intel Core pentru a oferi o crestere a performantei si a duratei de viata a bateriei. Echipate cu noile procesoare Intel Core i7-8565U si Intel Core i5-8265U, Swift 5 de 14″ ofera o experienta de utilizare extrem de rapida si receptiva, precum si o durata de viata a bateriei de pana la 8 ore pentru productivitate sporita.

Echipat cu un ecran Full HD de 14″, sasiul elegant al Swift 5 (SF514-53T) cantareste doar 970 de grame si are o grosime de numai 14,9 mm, fiind astfel un dispozitiv potrivit pentru oamenii cu un stil de viata activ. Acesta are un design similar modelului de 15,6 inci, este ultra-usor dar si robust, cu o constructie din aliaj de magneziu si litiu pentru capacul superior si cel inferior, si palm rest din aliaj de magneziu si aluminiu. Ecranul tactil Full HD IPS este inconjurat de rame inguste de doar 9,32 mm, astfel incat utilizatorii pot profita la maximum de continutul afisat.

Utilizatorii pot tine legatura cu cine isi doresc datorita conectivitatii wireless 2×2 802.11ac Gigabit si se pot conecta rapid prin cititorul de amprenta integrat, gratie Windows Hello. Dispune de cele mai recente porturi: USB 3.1 Type-C Gen 1 (transferuri de pana la 5Gbps, display output si incarcare), doua USB 3.0 (unul cu incarcare in modul oprit) si HDMI pentru conectarea usoara a gadget-urilor externe.

Seria Swift 3 se echipeaza cu 4G LTE

Seria Swift 3 a fost actualizata pentru a include modele noi cu ecrane de 13,3″ si 14″, cu rame mai inguste, sasiuri din aluminiu subtiri care se deschid la 180 de grade si cele mai noi tehnologii pentru performanta si conectivitate.

Swift 3 (SF313-51) este notebook-ul de 13 inci perfect pentru productivitate in miscare datorita ecranului sau cu rezolutie ridicata Full HD 1920×1080 de 13,3″ si optiune pentru LTE 4G integrat, cu un design super-usor de 1,3 kg si o grosime de numai 15,9 mm. 4G LTE ofera o conexiune disponibila chiar si atunci cand nicio retea WiFi nu poate fi accesata. Echipat cu procesoare Intel Core, ofera performante solide si pana la 13 ore durata de viata a bateriei. In plus, notebook-ul ofera pana la 8GB memorie RAM DDR4 si un SSD NVMe PCIe cu capacitate de pana la 512GB.

Modelele Swift 3 (SF314-55 / SF314-55G) sunt echipate cu un ecran Full HD de 14 inchi si au o greutate de 1,4 kg si doar 14,9 mm grosime, cu margini laterale super-subtiri, de 6,1 mm. Cu cele mai recente procesoare Intel Core i7-8565U / i5-8265U / i3-8145U, 8GB de memorie RAM DDR4 si un SSD NVME PCIe cu capacitate de pana la 512GB, sistemul este rapid si ofera o durata de viata de pana la 12 ore. In plus, ofera optiunea pentru grafica NVIDIA® GeForce® MX150, astfel incat utilizatorii sa beneficieze de performanta de care au nevoie pentru diverse sarcini intensive, cum ar fi editare video si jocuri casual. Utilizatorii pot ramane conectati cu 2×2 802.11ac Gigabit WiFi si pot utiliza portul USB 3.1 Type-C Gen2 al sistemului pentru transferuri de date de mare viteza de 10 Gbps, alimentare cu energie, precum si display output.

Preturi si disponibilitate

Acer Swift 5 cu ecran de 15-inch (SF515-51T) va fi disponibil in America de Nord din luna ianuarie 2019, de la $1,099; in EMEA din noiembrie de la €1,099; si in China din noiembrie, de la ¥7,499.

Acer Swift 5 cu ecran de 14-inch (SF514-53T) va fi disponibil in EMEA din septembrie de la €999; si in China din noiembrie, de la ¥7,499.

Acer Swift 3 cu ecran de 13-inch (SF313-51) va fi disponibil in EMEA din octombrie de la €799.

Acer Swift 3 cu ecran de 14-inch (SF314-55 and SF314-56) va fi disponibil in America de Nord din luna noiembrie, de la $799; in EMEA din ianuarie 2019 de la €799.

Specificatiile exacte, preturile si disponibilitatea pot varia in functie de regiune. Pentru a afla mai multe despre disponibilitatea, specificatiile produselor si preturile pe anumite piete, va rugam sa contactati cel mai apropiat birou Acer prin www.acer.com.

Noile produse au fost prezentate astazi la evenimentul de presa next@acer la IFA Berlin, unde compania a anuntat o serie de noi dispozitive si solutii. Pentru mai multe informatii, vizitati acer.com/nextatacer.