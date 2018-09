450 de copii se pregătesc pentru joburile viitorului prin participarea la atelierele de programare și robotică CoderDojo

Tweet on Twitter

450 de copii s-au înscris la atelierele CoderDojo București Nord susținute de Fundația Telekom Romania și Asociația Coder Dojo;

22 de mentori voluntari vor coordona activitățile de programare și robotică;

7 ateliere de programare și robotică disponibile gratuit în cadrul ediției de anul acesta: Arduino, Algoritmică, Java, Khan începători, Minecraft Education Edition, Scratch avansați, Scratch începători.

Pe parcursul anului școlar 2018-2019, 450 de copii cu vârste cuprinse între 6 și 17 ani vor învăța să programeze în cadrul atelierelor CoderDojo București Nord, susținute de Fundația Telekom Romania și Asociația Coder Dojo.

Atelierele sunt gratuite și se desfășoară în ultima sâmbătă a fiecărei luni, excepție făcând zilele cu sărbători legale sau vacanțe școlare, când atelierele se reprogramează. Primele ateliere vor avea loc sâmbătă, 29 septembrie, începând cu ora 10, în București, Băneasa Business & Technology Park, Șoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 42-44, clădirea A, etaj 2.

La ediția de anul acesta, participanții au putut opta între tematici diferite, în funcție de interese, vârstă și nivel de pregătire: Arduino, Algoritmică, Java, Khan începători, Minecraft Education Edition, Scratch avansați, Scratch începători. Activitățile vor fi coordonate de 22 de mentori voluntari, care îi vor pregăti pe tinerii cursanți pentru joburile viitorului și pentru o lume tot mai digitalizată.

„Acum 6 ani am pornit această inițiativă și ne bucurăm să vedem că lucrurile au evoluat foarte mult, iar de la an la an numărul participanților se dublează. Tot mai mulți părinți conștientizează importanța și beneficiile pe care activitățile din domeniile Ştiinţă, Tehnologie, Inginerie şi Matematică – STEM le au în educația copiilor, cu atât mai mult cu cât statisticile anunță că numărul joburilor din domeniile tehnice se află pe un trend ascendent, iar resursele umane calificate pentru aceste domenii sunt tot mai limitate. Acest lucru înseamnă că educația STEM devine un aspect esențial din pregătirea tinerelor generații pentru viitor. Este responsabilitatea noastră să susținem și să încurajăm aceste tendințe, inclusiv prin programe de educație non-formală de calitate”, a declarat Ruxandra Vodă, Președinte, Fundația Telekom Romania.